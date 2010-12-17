Україні варто провести конституційну реформу рішенням парламенту
Радять у Венеціанській комісії
Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Венеціанська комісія радить Україні провести нову конституційну реформу.
Як повідомив кореспонденту УНІІАН у телефонному інтерв’ю секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ, про це йдеться у схваленій сьогодні позиції Комісії щодо конституційної ситуації в Україні.
«Є багато проблем в нинішній Конституції включаючи занадто великі повноваження Президента України», - сказав він.
Секретар Венеціанської комісії зазначив, що нова реформа мала б бути здійснена парламентом, як всенародно обраним органом законодавчої влади.
При цьому, така реформа мала б створити більш чіткий механізм стримувань та противаг, а також передбачати судову реформу та зменшення повноважень Генеральної прокуратури.
Т.МАРКЕРТ підкреслив, що в своєму рішенні Венеціанська комісія не оцінювала власне рішення Конституційного Суду про скасування реформи 2004-го року, оскільки це не належить до її компетенції, а лише – конституційну ситуацію в країні. .
Він також додав, що думка Венеціанської комісії буде передана доповідачу Парламентської Асамблеї Ради Європи для врахування її при підготовці доповіді щодо конституційної ситуації в Україні.
Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня КС України скасував зміни до Конституції, внесені у 2004 році і поновив дію Конституції 1996 року.