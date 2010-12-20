Венеціанська комісія закликає КСУ визначити дату виборів до ВР

Київ. 20 грудня. УНІАН. Венеціанська комісія закликає Конституційний Суд України якнайшвидше визначити можливу дату проведення парламентських виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, Венеціанська комісія, розглядаючи на цих вихідних на своєму засіданні, зокрема, і конституційну ситуацію в Україні, констатувала, що скасування Конституційним Судом політреформи 2004 року спричинило низку проблем у законодавчому полі України.

Зокрема, за її словами, Венеціанська комісія звернула увагу на те, що згідно з Конституцією 1996 року, чинність якої поновив своїм рішенням Конституційний Суд, визначає, що парламентські вибори мають відбутися в останню неділю березня 2011 року.

Разом з тим члени Венеціанського комісії наголосили, що згідно з чинним на момент останніх парламентських виборів законодавством, депутати були обрані на строк 5 років, який, відповідно, збігає у 2011 році.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що виходячи із ситуації, що склалася, «Венеціанська комісія наполягає, щоб Конституційний Суд України якнайшвидше своїм рішенням врегулював цю ситуацію».

Як повідомляв УНІАН, КС 19 листопада встановив, що пропозиція ВР доповнити Перехідні положення Конституції пунктами, відповідно до яких чергові вибори до ВР відбудуться в останню неділю жовтня 2012 року, а вибори Президента - в останню неділю березня 2015 року, відповідають положенням статі 157 і 158 Конституції України.