Венеціанська комісія рекомендує ВР взяти за основу розроблений проект Виборчого кодексу

Київ. 20 грудня. УНІАН. Венеціанська комісія рекомендує Верховній Раді взяти за основу вже розроблений парламентом проект Виборчого кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, Венеціанська комісія на своєму останньому засіданні розглянула, зокрема, ситуацію в Україні, торкнувшись питання вдосконалення виборчого законодавства.

М.СТАВНІЙЧУК сказала, що у цьому питання Венеціанська комісія рекомендувала Україні взяти за основу той проект кодексу, який був напрацьований парламентом.

За її словами, «до нього є окремі зауваження, але в цілому Венеціанська комісія його схвалює» і рекомендує на його базі приймати Виборчий кодекс.