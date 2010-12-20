ЄС засуджує дії білоруської влади

Брюссель. 20 грудня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН засуджує застосування сили проти учасників мітингів у Білорусі після президентських виборів.

Про це йдеться у переданій власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заяві прес-секретаря К.ЕШТОН.

«Верховний представник К.ЕШТОН засуджує застосування сили після вчорашніх президентських виборів у Білорусі, зокрема, побиття і затримання ряду опозиційних лідерів, включаючи кандидатів у президенти. Вона закликала владу негайно звільнити затриманих», - наголошується в заяві.

К.ЕШТОН також висловила жаль з приводу того, що вчорашні події в Білорусі не засвідчили «відносного прогресу», який Євросоюз відзначав перед виборами.

Як заявив прес-секретар, верховний представник ЄС також узяла до уваги попередні результати виборів і чекає на оприлюднення попередньої доповіді місії ОБСЄ з оцінкою демократичності виборів.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, в результаті мирних акцій протесту білоруської опозиції 19 грудня більш як 600 осіб затримано міліцією, серед них 7 опозиційних кандидатів у президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РІМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.

Крім того, 19-20 грудня в Білорусі були затримані 18 журналістів.

За даними ЦВК Білорусі, чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО лідирує на виборах глави держави після підрахунку 100% бюлетенів.

Опозиціонери стверджують, що для їх розгону минулої ночі міліція використовувала кийки і світло-шумові гранати. МВС, у свою чергу, заявляє, що зіткнення спровокували представники опозиції, які кілька разів штурмували будинок уряду.