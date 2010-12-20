Україна та Євроюст завершують узгодження угоди про співробітництво

Київ. 20 грудня. УНІАН. Україна та Європейська організація з питань юстиції (Євроюст) завершують переговорний процес з метою узгодження тексту угоди про співробітництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це поінформувала заступник міністра юстиції України Валерія ЛУТКОВСЬКА за підсумками переговорів, що відбулися минулого тижня у Гаазі (Нідерланди).

У ході переговорів українська делегація представила інформацію про створення в Україні системи захисту персональних даних, зокрема про прийняття у поточному році Закону України ”Про захист персональних даних”, а також про ратифікацію Європейської конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до неї.

У зв’язку з цим зазначалося, що прийняття Україною зазначених актів законодавства забезпечує їй відповідність двом з трьох базових умов, необхідних для налагодження ефективного співробітництва з Євроюстом. Для укладення угоди залишається виконати третю умову щодо запровадження на практиці системи захисту персональних даних під час їх обробки, у тому числі, створення незалежного органу, відповідального за питання захисту персональних даних..

У ході переговорів сторони домовилися провести наступний раунд переговорів з метою узгодження тексту проекту угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом до кінця першого півріччя 2011 року.

Євроюст планує відвідати навесні Україну з метою обговорення питань правового співробітництва та ознайомлення з прогресом, досягнутим Україною в сфері захисту персональних даних.

Як повідомлялося, 14 грудня 2010 року Указом Президента України було створено делегацію України для участі у переговорах між Україною та Європейською організацією з питань юстиції щодо підготовки проекту угоди між Україною та Європейською організацією з питань юстиції. Українську делегацію на переговорах очолила заступник міністра юстиції В.ЛУТКОВСЬКА.