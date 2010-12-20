МЗС Польщі засуджує побиття демонстрантів в Мінську

Варшава. 20 грудня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Польщі засуджує побиття демонстрантів у Мінську після недільних президентських виборів та закликає білоруську владу припинити насильство.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у заяві польського МЗС.

„МЗС засуджує масове побиття та затримання маніфестантів на вулицях Мінська. Брутальність правоохоронців є неприпустимою”, - підкреслюється у заяві.

Міністерство висловило особливе занепокоєння побиттям та затриманням опозиційних кандидатів на пост Президента Білорусі Володимира НЕКЛЯЄВА та Андрія САННІКОВА, а також Віталія РИМАШЕВСЬКОГО, Миколу СТАТКЕВИЧА та Григорія КОСТУСЬОВА.

„Апелюємо про припинення насильства, про негайне звільнення затриманих та пояснення причин побиття маніфестантів, політиків та журналістів”, - відзначено у заяві.

Польський МЗС також повідомив, що свою оцінку проведеним у неділю виборам Президента Білорусі оприлюднить після оголошення позиції місії спостерігачів ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися вибори Президента.

За даними ЦВК Білорусі, чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО лідирує на виборах глави держави після підрахунку 100% бюлетенів.

Після виборів у Мінську розпочалися акції протесту. Протестувальники вимагали провести нові президентські вибори, звинувативши владу у фальсифікації підсумків голосування.

Водночас правоохоронні органи Білорусі із застосуванням спецзасобів розігнали мирну акцію протесту проти фальсифікації результатів виборів. За останніми даними, 19 грудня більше 600 осіб затримано міліцією, серед них 7 опозиційних кандидатів у Президенти.

Крім того, 19-20 грудня в Білорусі було затримано 18 журналістів.

Опозиціонери стверджують, що для їхнього розгону минулої ночі міліція використовувала палиці і світло-шумові гранати. МВС, у свою чергу, заявляє, що зіткнення спровокували представники опозиції, які кілька разів штурмували будинок уряду.