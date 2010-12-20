ЄБРР хоче придбати 15% ”Укрсиббанку”

Київ. 20 грудня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір придбати 15% акцій «УкрСиббанку» за ціною майже на 42% нижче за їх номінальну вартість.

Нагадаємо, сьогодні було обнародувано прес-реліз, в якому зазначалося, що ЄБРР планує придбати 15% акцій «УкрСиббанку» і витратити на це 82 млн. дол. (близько 653 млн. грн. - УНІАН).

З урахуванням нещодавнього збільшення статутного капіталу «УкрСиббанку» до 7,512 млрд. грн., номінальна вартість 15% акцій становить 1,127 млрд. грн.

Придбання акцій схвалене Радою директорів ЄБРР і відбудеться в першому кварталі 2011 р. після оформлення всіх необхідних юридичних документів і отримання дозволів регулюючих органів.

Намір придбати 15% «УкрСиббанку» за 82 млн. дол. УНІАН в ЄБРР підтвердили, при цьому відмовилися коментувати деталі майбутньої угоди.

УНІАН також направив запит до «УкрСиббанку» з проханням прокоментувати свою позицію щодо цієї угодиї.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

На 1 жовтня 2010 року активи банку становили 43,301 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 40,984 млрд. грн., зобов`язання – 40,246 млрд. грн., власний капітал – 3,055 млрд. грн.

Статутний капітал банку станом на 14 грудня 2010 року становив 7,512 млрд. грн.

«УкрСиббанк» у січні-вересні ц.р. одержав збиток 2,057 млрд. грн.

BNP Paribas (Франція) володіє більш як 99,99% акцій ”УкрСиббанку”.

ЄБРР сьогодні є акціонером київського ПроКредит Банку (15,2169%) і харківського Мегабанку (15%).