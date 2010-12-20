Головний дипломат ЄС закликає Білорусь співробітничати з ОБСЄ

Брюссель. 20 грудня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН закликає Білорусь до діалогу з ОБСЄ щодо реформування виборчого законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в її заяві, поширеній сьогодні.

«Я взяла до уваги попередні висновки місії міжнародних оглядачів під керівництвом ОБСЄ. Вони відзначили, що Білорусь все ще повинна зробити значний шлях для відповідності зобов`язанням у рамках ОБСЄ», - говориться в заяві К.ЕШТОН.

«Особливо викликає жаль той факт, що виборча ніч була затьмарена жорстокістю, яку я суворо засуджую. Зокрема, побиття і затримання ряду опозиційних лідерів, включаючи кандидатів у Президенти, є абсолютно неприпустимим», - наголосила Верховний представник ЄС.

Вона закликала владу до діалогу з ОБСЄ, зокрема, з питання, як краще реалізувати рекомендації ОБСЄ щодо проведення виборів у майбутньому.

Крім того, вона нагадала, що ЄС запропонував Білорусі поглиблену співпраця за умови дотримання принципів демократії, верховенства права і прав людини.

«ЄС залишається вірним посиленню своїх зобов`язань перед білоруським народом і громадянським суспільством», - наголосила К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

При цьому, за даними ЦВК Білорусі, близько 20% виборців проголосували достроково. Кандидати в Президенти Андрій САННИКОВ і Володимир НЕКЛЯЄВ заявили, що дострокове голосування стало одним із механізмів фальсифікації результатів виборів, оскільки влада за допомогою адміністративного ресурсу примушувала трудові колективи і студентів брати участь в достроковому голосуванні.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більше 600 чоловік, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.

Крім того, 19-20 грудня в Білорусі було затримано 18 журналістів.

Спостерігачі ОБСЄ відзначили ряд покращень при проведенні виборів, проте заявили, що країні належить пройти ще значний шлях для досягнення міжнародних стандартів проведення виборів.

***О.ЛУКАШЕНКО є Президентом Білорусі з 1994 року – з моменту введення цієї посади в країні.