Угорщина занепокоєна подіями в Білорусі

17:21, 20 грудня 2010
Новини ЄС
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Це може негативно вплинути на "Східне партнерство"?

Брюссель. 20 грудня. УНІАН. Угорщина дуже занепокоєна подіями в Білорусі, що сталися після президентських виборів 19 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ Угорщини Януш МАРТОНІ.

«Ми глибоко стурбовані самими виборами, а також тим, що сталося після», - сказав міністр.

Він відзначив, що події в Білорусі можуть негативно вплинути на розвиток «Східного партнерства», оскільки Білорусь є однією з країн-учасниць цієї ініціативи ЄС.

Я.МАРТОНІ також сказав, що Угорщина повністю розділяє заяву прес-секретаря Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки, в якій, зокрема, містився заклик до влади Білорусі звільнити всіх затриманих у результаті акції протесту опозиції в Мінську 19 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більше 600 чоловік, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.

Спостерігачі ОБСЄ відзначили ряд покращень при проведенні виборів, проте заявили, що країні належить пройти ще значний шлях для досягнення міжнародних стандартів проведення виборів.

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