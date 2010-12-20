Президент Польщі назвав події в Мінську ”прикрим спектаклем”

Варшава. 20 грудня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ засудив побиття в Мінську демонстрантів і кандидатів у Президенти Білорусі та закликав держави Євросоюзу та „Східного партнерства” дати оцінку цим подіям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному веб-сайті Президента Польщі.

„Попри певні надії на прогрес в сфері демократизації, маємо справу з черговим прикрим спектаклем загострення внутрішнього конфлікту”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ, коментуючи події після проведення президентських виборів у Білорусі.

„Сам факт побиття до непритомності лідера опозиції та головного конкурента у президентських виборах є сигналом, який дуже непокоїть”, - додав він.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ закликав європейських політиків спільно із представниками держав учасниць програми Євросоюзу „Східне партнерство”, в яку також включено Білорусь, обговорити можливу зміну політики стосовно білоруської влади.

Водночас Президент Польщі не став коментувати можливість запровадження санкцій проти Білорусі за останні події, зауваживши, що такі справи потребують додаткових консультацій.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Польщі у спеціально оприлюдненій сьогодні заяві засудив побиття та затримання демонстрантів у Мінську в неділю.

Довідка УНІАН. 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

При цьому, за даними ЦВК Білорусі, близько 20% виборців проголосували достроково. Кандидати в Президенти Андрій САННИКОВ і Володимир НЕКЛЯЄВ заявили, що дострокове голосування стало одним із механізмів фальсифікації результатів виборів, оскільки влада за допомогою адміністративного ресурсу примушувала трудові колективи і студентів брати участь в достроковому голосуванні.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більше 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.

Крім того, 19-20 грудня в Білорусі було затримано 18 журналістів.

Спостерігачі ОБСЄ відзначили ряд покращень при проведенні виборів, проте заявили, що країні належить пройти ще значний шлях для досягнення міжнародних стандартів проведення виборів.

***О.ЛУКАШЕНКО є Президентом Білорусі з 1994 року – з моменту введення цієї посади в країні.