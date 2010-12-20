Диспетчери у Смоленську могли запобігти трагедії літака Качинського?

Варшава. 20 грудня. УНІАН. Літак Президента Польщі Леха Качинського, що зазнав катастрофи поблизу російського міста Смоленськ 10 квітня 2010 року, розбився через помилку пілотів, але диспетчери військового аеродрому могли запобігти цій трагедії.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться книжці колишнього журналіста, мешканця Смоленська Сергія АМЕЛІНА, який провів власне незалежне розслідування причин катастрофи.

Він припустив, що пілоти, після того як опустили літак на висоту 100 метрів, вирішили спробувати посадити його за допомогою автопілота та керуючись даними радіовисотоміра.

За однією із версій, яку С.АМЕЛІН називає дуже правдоподібною, пілоти хотіли знизити літак на висоту 60-50 метрів й летіти доти, доки не побачать рефлекторів на початку злітно-посадкової смуги, й потім посадити машину.

„Однак, на жаль, пілоти скористалися даними радіовисотоміра, вважаючи їх точнішими за барометричні, але вони знаходилися не над рівниною, а перед краєм яру”, - пише С.АМЕЛІН.

Згідно з представленою у книзі схемою, на відстані від близько 2 до 0,6 кілометра перед початком злітно-посадкової смуги знаходиться глибокий яр, що місцями має глибину 60 метрів, в якому й опинився літак.

„Над ближчим радіомаяком літак повинен був пролетіти на висоті 70 метрів над рівнем смуги та 85 метрів - над рівнем землі (радіомаяк знаходиться в яру - УНІАН), а насправді пролетів над ним на висоті 12-13 метрів”, - вказує С.АМЕЛІН.

Він зауважив, що власне там літак зрізав верхівку першої берези, яка знаходилася на висоті 1,1 км від початку злітно-посадкової смуги. С.АМЕЛІН припускає, що пілоти намагалися різко підняти літак на висоту, але пізно зрозуміли, що знаходяться дуже низько. За його розрахунками, екіпажу не вистачило 1-2 секунд, аби уникнути зіткнення з товстою березою, яка знаходилася за 850 метрів до початку смуги, та через яку Ту-154 втратив частину крила, що призвело до катастрофи.

С.АМЕЛІН також зазначив, що пілоти порушили низку прийнятих в авіації процедур, зокрема, спробували посадити літак в неналежних умовах, які визначені для аеродрому у Смоленську: горизонтальна видимість - 1000 метрів, вертикальна - 100 метрів.

„Якби пілоти під час посадки діяли правильно, літак не повинен був розбитись, навіть якщо взагалі не було диспетчера та його заступника. Однак у цьому випадку диспетчери мали шанс не допустити трагедії”, - вважає С.АМЕЛІН.

Він зауважив, що диспетчер наказав екіпажу припинити зниження літака на посадку, коли машина знаходилась на висоті 50 метрів, згідно з даними висотоміра, та лише за 15 метрів вище рівня посадкової смуги. За даними С.АМЕЛІНА, це сталося 12 секунд після того як диспетчер підтвердив правильність курсу на відстані 2,6 кілометрів від початку смуги, коли літак був на висоті трохи нижче 150 метрів.

„Це виглядає дуже дивно. Таке небезпечне відхилення від курсу мали б помітити набагато раніше, і команда „горизонт” мала б прозвучати на 5-7 секунд раніше; Тоді висота польоту складала б щонайменше 60 метрів над рівнем смуги (100 метрів від землі). За такої висоти був би шанс безпечно відійти на „друге коло”, навіть попри вже зроблені помилки”, - вважає журналіст.

Він додав, що диспетчер перед командою „горизонт” мав попередити екіпаж про те, що вони зійшли нижче правильного курсу посадки.

„Таке враження, ніби диспетчери відволіклися на кілька секунд від роботи та прогавили момент, коли літак номер 101 зійшов нижче правильної стежки”, - зазначив С.АМЕЛІН.

Він зауважив, що диспетчери наказали підняти машину тоді, коли пілоти вже самі зрозуміли, що летять занадто низько.

С.АМЕЛІН також припустив, що диспетчери постійно підтверджували пілотам правильність курсу, тоді як насправді літак не дотримувався його, а лише один раз перетнув правильну траєкторію посадки.

Автор також звернув увагу, що робота диспетчерів аеродрому під час посадки польського Ту-154 є найменш дослідженою, зауваживши, що коректність їх роботи найлегше перевірити.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Міждержавна авіаційна комісія передала Польщі проект доповіді про причини Смоленської катастрофи, в результаті якої 10 квітня 2010 року загинули 96 громадян Польщі, зокрема екс-президент Лех Качинський, які летіли до Росії вшанувати пам`ять жертв Катиньської трагедії.

За даними видання Gazeta Wyborcza, росіяни у документі поклали основну вину за катастрофу на поляків, в першу чергу, - на пілотів літака Ту-154, які вирішили посадити літак в умовах сильного туману.

Водночас частина фахівців вважає причиною катастрофи неправильно надані диспетчером Смоленського військового аеродрому дані для екіпажа літака, через яких літак опинився над самою землею на відстані близько одного кілометра від злітно-посадочної смуги.

За однією з версій, неправильні дані міг показати застарілий радар аеродрому, сертифікацію якого проводила МАК.

Довідка УНІАН. 42-річний С.АМЕЛІН став відомим у перші дні після Смоленської катастрофи 10 квітня 2010 року завдяки своїм фотографіям дерев, які зрізав Ту-154, та які стали основою для аналізу польоту літака перед самою катастрофою.

С.АМЕЛІН, який працював журналістом ”Смоленської газети”, а зараз викладає у місцевій філії Московського енергетичного інституту, написав свою книжку на основі спільного аналізу офіційних документів, місця падіння літака та версій, які обговорювалися на інтернет-форумах та в медіа.