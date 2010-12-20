Польща та Румунія засудили події в Білорусі
Правоохонці порушили демократичні права...
Варшава. 20 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ та Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЕ засуджують cилову розправу над опозиціонерами після виборів Президента Білорусі 19 грудня.
Про це йдеться в спільній заяві міністрів, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.
”Рішуче засуджуємо насильство на вулицях Мінська після президентських виборів у Білорусі, особливо масове побиття та затримання головних опозиціонерів, в тому числі кандидатів на пост Президента”, - підкреслюється в заяві.
Міністри відзначили, що правоохоронні служби порушили демократичні права громадян на вільні зібрання та свободу слова.
„З жалем стверджуємо, що результати місії спостерігачів ОБСЄ на виборах у Білорусі підтверджують, що вимоги вільних та чесних виборів не були виконані. Це серйозний удар в демократичні амбіції білоруського народу”, - йдеться в документі.
Глави МЗС Польщі та Німеччини, які відвідували Білорусь зі спільним візитом наприкінці жовтня, закликали „негайно” звільнити затриманих та розпочати діалог з опозицією.
„Пошана до демократії, прав людини, верховенства права є необхідною умовою для співпраці між Європейським союзом та Білоруссю”, - наголосили міністри.
Вони також зауважили, що планують обговорити із дипломатами держав ЄС можливі наслідки для Білорусі за останні події.
Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.
При цьому, за даними ЦВК Білорусі, близько 20% виборців проголосували достроково. Кандидати в Президенти Андрій САННИКОВ і Володимир НЕКЛЯЄВ заявили, що дострокове голосування стало одним із механізмів фальсифікації результатів виборів, оскільки влада за допомогою адміністративного ресурсу примушувала трудові колективи і студентів брати участь в достроковому голосуванні.
Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більше 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.
Крім того, 19-20 грудня в Білорусі було затримано 18 журналістів.
***О.ЛУКАШЕНКО є Президентом Білорусі з 1994 року – з моменту введення цієї посади в країні.