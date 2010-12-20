Польща та Румунія засудили події в Білорусі

Варшава. 20 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ та Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЕ засуджують cилову розправу над опозиціонерами після виборів Президента Білорусі 19 грудня.

Про це йдеться в спільній заяві міністрів, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

”Рішуче засуджуємо насильство на вулицях Мінська після президентських виборів у Білорусі, особливо масове побиття та затримання головних опозиціонерів, в тому числі кандидатів на пост Президента”, - підкреслюється в заяві.

Міністри відзначили, що правоохоронні служби порушили демократичні права громадян на вільні зібрання та свободу слова.

„З жалем стверджуємо, що результати місії спостерігачів ОБСЄ на виборах у Білорусі підтверджують, що вимоги вільних та чесних виборів не були виконані. Це серйозний удар в демократичні амбіції білоруського народу”, - йдеться в документі.

Глави МЗС Польщі та Німеччини, які відвідували Білорусь зі спільним візитом наприкінці жовтня, закликали „негайно” звільнити затриманих та розпочати діалог з опозицією.

„Пошана до демократії, прав людини, верховенства права є необхідною умовою для співпраці між Європейським союзом та Білоруссю”, - наголосили міністри.

Вони також зауважили, що планують обговорити із дипломатами держав ЄС можливі наслідки для Білорусі за останні події.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

При цьому, за даними ЦВК Білорусі, близько 20% виборців проголосували достроково. Кандидати в Президенти Андрій САННИКОВ і Володимир НЕКЛЯЄВ заявили, що дострокове голосування стало одним із механізмів фальсифікації результатів виборів, оскільки влада за допомогою адміністративного ресурсу примушувала трудові колективи і студентів брати участь в достроковому голосуванні.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більше 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.

Крім того, 19-20 грудня в Білорусі було затримано 18 журналістів.

***О.ЛУКАШЕНКО є Президентом Білорусі з 1994 року – з моменту введення цієї посади в країні.