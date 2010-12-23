Єврокомісія надасть 2 млн. євро жертвам повені в Колумбії

Брюссель. 23 грудня. УНІАН. Європейська комісія ухвалила рішення надати 2 млн. євро гуманітарної допомоги жертвам повеней у Колумбії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене 22 грудня.

У повідомленні прес-служби Єврокомісії наголошується, що від сильних дощів в останні кілька місяців постраждали майже 2 млн. осіб.

Допомога Єврокомісії буде спрямована на надання продуктів харчування, води потерпілим, поліпшення санітарних умов, надання тимчасового притулку і необхідних медичних послуг.

З урахуванням останнього рішення, загальна допомога Єврокомісії жертвам повеней у Колумбії становитиме 2,6 млн. євро.

Довідка УНІАН. Сезон дощів цього року в Колумбії був виключно тривалим: практично безперервні дощі йдуть в країні з березня.

За даними Міністерства внутрішніх справ і юстиції Колумбії, станом на 12 грудня, в результаті повеней 246 осіб загинули, ще стільки ж отримали поранення, 2938 будинків були зруйновані і практично 300 тис. будинків пошкоджені.

Повенями були знищені 70 тис. гектарів посівів зернових.