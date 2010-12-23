Польща удвічі збільшить фінансування НГО в Білорусі

Варшава. 23 грудня. УНІАН. Польща після розправи білоруських властей над опозиціонерами вирішила збільшити фінансову допомогу на розвиток громадянського суспільства у Білорусі удвічі - до близько 40 млн. злотих (близько 10 млн. євро).

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив прес-секретар польського МЗС Марчін БОСАЦЬКИЙ.

„Після того, що діється в Білорусі, після цієї незвичної хвилі репресій проти опозиції Польща збільшить свою допомогу громадським організаціям. Міністри закордонних справ та фінансів вирішили додатково виділити на допомогу 20 млн. злотих”, - сказав він.

За його словами, додаткові кошти будуть направлені на допомогу білорусам, які постраждали від репресій властей, на розвиток стипендійних програм.

Крім цього, буде збільшена допомога незалежним білоруським медіа, як тим, що працюють у Білорусі, так і тим, що працюють з Польщі, зокрема, телебачення Бєлсат.

М.БОСАЦЬКИЙ також сказав, що польські власті планують лібералізувати візову політику щодо Білорусі, аби білоруси могли легше відвідувати Польщу.

Прес-секретар також повідомив, що міністр закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ написав лист до колег із інших держав Євросоюзу, в якому закликав надати допомогу білорусам та „натиснути” на білоруські власті, аби ті відпустили арештованих.

М.БОСАЦЬКИЙ визнав, що білоруська влада поки не дає сигналів щодо готовності звільнити затриманих опозиціонерів, серед який кандидати в Президенти Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, білоруські власті силою розігнали мітинг опозиціонерів, які в неділю, 19 грудня, намагалися протестувати проти фальсифікації виборів, та арештували понад 600 людей, в тому числі, 7 із 9 опозиційних кандидатів у президенти.

За офіційними даними, 56 річний Олександр ЛУКАШЕНКО виграв четверті поспіль вибори Президента Білорусі, набравши майже 80% голосів виборців у першому турі.

В акціях протесту брало участь близько 20 тисяч людей.