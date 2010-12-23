Німеччина запропонує створити Європейський МВФ

Брюссель. 23 грудня. УНІАН. Німеччина запропонує створити свого роду європейський монетарний фонд.

Про це повідомляє сьогодні французька «Le Monde» з посиланням на німецьке «Suddeutsche Zeitung».

Цей новий «незалежний» інститут повинен доповнити Європейський центральний банк.

За інформацією, висловлений в робочому документі, про який пише «Suddeutsche Zeitung», новий фонд матиме назву «Європейський фонд стабільності, зростання та інвестицій», проте за своєю діяльністю буде дуже схожий на Міжнародний валютний фонд.

Передбачається, що новий європейський фонд зможе надавати термінову допомогу країнам - членам зони євро в обмін на жорсткі економічні умови.

Країни, які проситимуть кредитів у фонду, повинні будуть передавати йому у вигляді гарантій золотовалютні резерви або облігації.

При цьому німецька пропозиція припускає, що цей фонд повинен мати необмежені можливості рефінансування для захисту зони євро.

Як відзначає «Le Monde», Нідерланди, Фінляндія та Ірландія також виступили з пропозиціями щодо можливого створення такого фонду в ЄС.

Видання також відзначає, що позиція Франції на сьогодні істотно відрізняється від позиції Німеччини. Так, Франція, зокрема, пропонує створити своєрідний «економічний уряд» країн - членів зони євро, який міг би заблокувати будь-яке рішення національних урядів, яке могло б негативно позначитися на інших країнах - членах зони євро.

Міністри фінансів країн - членів ЄС обговорять подальші дії щодо підтримки стабільності євро на засіданні у середині січня майбутнього року.