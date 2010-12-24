Відповідальність за вибухи в Римі взяли італійські анархісти

Київ. 24 грудня. УНІАН. Італійське анархістське угруповання FAI (Informal Anarchist Federation - Неформальна федерація анархістів) узяло відповідальність за вибухи, що прогриміли в четвер, у посольствах Швейцарії і Чилі в Римі, внаслідок яких постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

За даними поліції Риму, записка з текстом італійською мовою, в якій угруповання бере на себе відповідальність за диверсії, була знайдена прикріпленою до одягу чоловіка, що постраждав при вибуху в посольстві Чилі.

”Ми вирішили зробити так, щоб наш голос був почутий на словах і на ділі. Ми зруйнуємо систему домінування, хай живе FAI, хай живе Анархія”, - йдеться в знайденому посланні угруповання.

Два вибухи прогриміли в четвер у посольствах Швейцарії і Чилі в Римі. Перша бомба вибухнула близько полудня в посольстві Швейцарії. Вибуховий пристрій спрацював, коли один із службовців відкривав одержану посилку. В результаті він дістав серйозні поранення обох рук і відразу ж був доставлений у столичну лікарню.

Другий вибуховий пристрій спрацював через кілька годин у чилійській дипмісії, де також постраждала одна людина, що спробувала подивитися небезпечну посилку. Вибухи змусили всі дипмісії в італійській столиці перейти на підвищені заходи безпеки.

Після вибухів у диппредставництах Швейцарії і Чилі в італійських ЗМІ з`явилися повідомлення про підозрілий пакет у посольстві України в Римі, розташованому неподалік швейцарського посольства. Утім проведена перевірка показала, що бомби там не було.

Крім того, в четвер у поліцію Риму надійшли два помилкові повідомлення про закладені бомби. Жіночий голос повідомив по телефону, що один вибуховий пристрій знаходиться в будівлі римської мерії в центрі міста, а другий - у будівлі одного з департаментів мерії в столичному районі Eur. Обидва повідомлення було перевірено - бомб не виявилося.

Міністр внутрішніх справ Італії Роберто МАРОНІ раніше припустив, що за атаками можуть стояти якісь екстремістські та анархістські угруповання, і слід іде від ”подібних інцидентів”, які відбулися в листопаді в Греції. У Греції діє ряд анархістських і лівих екстремістських угруповань, які влаштовують вибухи та збройні напади на представників влади. На початку листопада були перехоплені поліцією або вибухнули 14 саморобних малопотужних бомб, посланих екстремістами іноземним посольствам в Афінах, а також лідерам Європейського Союзу.