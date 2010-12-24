ЄБРР надасть Києву кредит

Київ. 24 грудня. УНІАН. Найближчим часом Київ сподівається одержати від Європейського банка реконструкції та розвитку (ЄБРР) на розвиток транспортної сфери перший транш кредиту, загальна сума якого становитиме 115 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО на прес-конференції в мерії.

«З ЄБРР ми закінчуємо оформлення кредиту. ЄБРР – 115 млн. євро», - сказав Р.КРАМАРЕНКО. За його словами, з цієї суми 15 млн. євро планується освоїти на облаштування системи контролю дорожнього руху столиці, яка дозволить впродовж наступного року розвантажити приблизно на 20% основні перехрестя і магістралі; 60 млн. євро – витратити на придбання для «Київпастрансу» нових тролейбусів і трамваїв і 40 млн. євро – на придбання рухомого складу Київського метрополітену.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, кредит залучається під 6% річних на десять років з відстроченням за відсотками і тілом кредиту на два роки. Кредит залучається двома траншами, і перший з них очікується у лютому 2011 року.