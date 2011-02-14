ЄС хоче збільшити фінансову допомогу Тунісу

Брюссель. 14 лютого. УНІАН. Європейський Союз хоче збільшити фінансову допомогу Тунісу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні після поїздки в Туніс Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

«Ми зараз працюємо над переглядом нашої допомоги, а це - 258 млн євро до 2013 року. Ми також сьогодні негайно додаємо нові ресурси у 17 млн євро», - сказала вона.

Водночас, К.ЕШТОН зазначила, що почала консультації з Європейським інвестиційним банком про можливість залучення 1 млрд євро кредитів, в першу чергу, для розвитку малого і середнього бізнесу в Тунісі.

«Ми хочемо одночасно допомогти у створенні й підтримці політичної відкритості, допомогти демократичним змінам, а також підтримати економічний і соціальний розвиток», - сказала К.ЕШТОН.

«Ми будемо працювати з перехідним урядом на підтримку міжнародної конференції для підтримки інвестицій у Туніс», - додала вона.

К.ЕШТОН зазначила, що ЄС повністю підтримує прагнення народу Тунісу до свободи і демократії, однак, разом з тим, підкреслила, що майбутнє країни буде залежати тільки від волі її громадян.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня після практично місяця маніфестацій протесту, що вилилися в сутички з силами правопорядку, сім`я екс-Президента Тунісу залишила країну.

Унаслідок безладів у Тунісі загинули понад 100 осіб, сотні отримали поранення.