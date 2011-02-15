МЗС стежить, чи попросить Поживанов притулку в Австрії

Київ. 15 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ України відстежує ситуацію щодо можливого звернення колишнього голови Держкомрезерву Михайла ПОЖИВАНОВА про надання політичного притулку в Австрії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми стежимо за цією ситуацією, поки що жодного документу до нас не від кого не надходило», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління СБУ порушило кримінальну справу стосовно М.ПОЖИВАНОВА за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України у рамках розслідування кримінальних справ, порушених за фактами розкрадання державних коштів на суму більш як 7 млрд. грн., зокрема, виявлених міжнародними аудиторськими компаніями у ході перевірки використання урядом України бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і у першому кварталі 2010 року.

Стосовно М.ПОЖИВАНОВА винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у здійсненні розкрадання державних коштів на суму майже 35 млн. грн., його оголошено у розшук.

Сьогодні, 15 лютого, в інтерв`ю українській службі Бі-Бі-Сі М.ПОЖИВАНОВ заявив, що проситиме політичного притулку в Австрії, якщо Україна оголосить його у міжнародний розшук.