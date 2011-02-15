Тимошенко отримала запрошення для участі в саміті ЄНП в Брюсселі

Київ. 15 лютого. УНІАН. Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС офіційно запросив лідера партії ”Батьківщина” Юлію ТИМОШЕНКО взяти участь у наступному саміті ЄНП, який відбудеться 23-24 березня у Брюсселі.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це йшлося сьогодні під час телефонної розмови Ю.ТИМОШЕНКО та В.МАРТЕНСА, яка відбулася за ініціативи президента ЄНП.

”Ми будемо дуже раді бачити Вас серед учасників саміту, під час якого у Вас, Юліє, також буде можливість провести зустрічі з лідерами провідних держав-членів ЄС”, - зауважив В.МАРТЕНС.

При цьому, як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, ”В.МАРТЕНС висловив обурення діями влади ЯНУКОВИЧА”.

”Я обурений діями правлячого режиму, які не мають нічого спільного з демократією. Я телефоную, щоб ще раз висловити підтримку Вам особисто і Вашій політичній силі - партії ”Батьківщина”, чітку позицію щодо відстоювання європейських цінностей і принципів демократії”, - цитує сайт Ю.ТИМОШЕНКО слова В.МАРТЕНСА.

У свою чергу, лідер ”Батьківщини” подякувала В.МАРТЕНСУ за підтримку та солідарність і наголосила, що європейський вибір залишається головним пріоритетом для її політичної сили.

”Я високо ціную принципову позицію і солідарність ЄНП і пишаюся тим, що партія ”Батьківщина” входить до цього найвпливовішого об‘єднання. Ваша позиція, яку неодноразово було висловлено в резолюції та заявах самітів та Асамблеї ЄНП, є важливою не лише для мене особисто, а й для усього українського народу. Я розглядаю Вашу солідарність як підтримку європейської перспективи України”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.