Янукович вимагає активізації переговорів про асоціацію з ЄС

Київ. 15 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від уряду активізувати переговорний процес щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, включаючи положення про створення зони вільної торгівлі.

Про це йдеться у дорученні Президента від 14 лютого, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Зокрема В.ЯНУКОВИЧ доручив покласти на першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА координацію переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Також В.ЯНУКОВИЧ вимагає забезпечити розрахунок наслідків змін торговельного режиму для економіки України в результаті запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і членства держави у Світовій організації торгівлі.

Окрім цього, Президент доручив проаналізувати стан переговорного процесу між Україною та Євросоюзом щодо створення зони вільної торгівлі, внести за його результатами підсумковий документ та пропозиції щодо внесення змін та доповнень до директив делегації України на переговори з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Доручено підготувати узгоджені пропозиції щодо зміни тактики ведення переговорів з Євросоюзом, підготувавши “компромісні пакети” домовленостей.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив підготувати та внести на розгляд Кабінету міністрів комплексні пропозиції у рамках переговорів з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі із визначенням можливих поступок української сторони з питань, пов`язаних із взаємним доступом на сільськогосподарські ринки України та ЄС, співробітництвом в енергетичній сфері, вирішенням питання доступу до ринку транспортних послуг ЄС, створення зони вільної торгівлі в частині лібералізації торгівлі автомобілями тощо.

Також доручено провести консультації з Єврокомісією та ключовими державами - членами Євросоюзу стосовно проблемних питань переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.