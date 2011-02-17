Генсек НАТО обговорить з керівництвом України політичні реформи

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН обговорить із українськими партнерами в ході візиту до Києва не лише питання практичної співпраці, але також і питання політичних реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

«У нас є партнерство в рамках Комітету Україна - НАТО. Щороку Україна готує так звану національну щорічну програму, й ця річна національна програма також включає зокрема політичні реформи. Таким чином, це інтегрована частина нашого діалогу з партнерами, і ми також обговорюємо питання демократії, верховенства права, поваги до прав людини», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

«І абсолютно зрозуміло, що як генеральний секретар Альянсу я закликатиму всіх наших партнерів дотримуватися основних принципів, які включають повагу до меншин, свободу слова, свободу ЗМІ», - додав він.

А. Фог РАСМУССЕН переконаний у тому, що повага до основних демократичних прав і свобод є важливим елементом безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого генеральний секретар НАТО планує відвідати Україну. А. Фог РАСМУССЕН планує зустрітися, зокрема, з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.