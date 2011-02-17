Рішення Украни не вступати в НАТО не вплинуло на щоденну співпрацю

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Відмова України від членства в НАТО не вплинула на нинішній рівень двосторонньої співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН напередодні свого візиту до Києва.

«Ясно, що нове політичне керівництво України змінило орієнтацію, але в щоденній практичній співпраці не змінилося нічого. Ми продовжуємо практичну співпрацю, оскільки вона взаємовигідна», - сказав він.

«Це було чітко пояснено новим Президентом, що в нього немає намірів просити про членство в НАТО. Я думаю, це - зміна орієнтації, порівняно з політикою попереднього політичного лідерства. Моя відповідь: ми повністю поважаємо це», - додав генсек НАТО.

Разом із тим А. Фог РАСМУССЕН ще раз підтвердив, що двері Альянсу залишаються відкритими для України, проте рішення щодо членства повинна приймати сама Україна.

Генсек НАТО також нагадав, що у вересні минулого року він уже зустрічався з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Нью-Йорку в рамках відкриття Генеральної Асамблеї ООН.

«У нас була дуже цікава й плідна дискусія щодо того, як ми можемо далі розвивати практичну співпрацю між Україною і НАТО. Я надихнувся цією бесідою, оскільки вона підтвердила, що Україна зберігає серйозне бажання підтримувати й розвивати хороші відносини з НАТО», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.