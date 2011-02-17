Росія маніпулює громадською думкою у справі про катастрофу літака під Смоленськом?

Варшава. 17 лютого. УНІАН. Польські експерти назвали маніпуляцією громадською думкою організовану сьогодні відеоконференцію «Москва – Варшава», у ході якої російська сторона, за їхніми словами, вкотре поклала усю вину за катастрофу літака Ту-154 Президента Польщі Леха Качиньського 10 квітня 2010 року під Смоленськом на поляків.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявили представники польської державної комісії, яка розслідує причини трагедії, на прес-конференції у Варшаві.

Польські експерти, які готують власний рапорт причин авіакатастрофи, відзначили, що росіяни на сьогоднішній відеоконференції не надали жодної нової інформації, а їхні заяви свідчать про те, що вони не ознайомлювалися з іншими документами, крім рапорту Міждержавного авіаційного комітету.

„На що розраховувала російська сторона, презентуючи це з таким розмахом? Це маніпулювання громадською думкою”, - сказав представник польської комісії Вєслав ЄДИНАК, якого цитує телеканал TVN24.

Експерти відзначили, що не отримали від росіян запрошення на сьогоднішню конференцію, зауваживши, що вони б обов`язково взяли у ній участь, навіть якби отримали запрошення „вчора пізно увечері”.

Заступник голови польської комісії Мірослав ГРОХОВСЬКИЙ також сказав, що МАК, незважаючи на неодноразове прохання польської сторони, відмовився перекласти зауваження польських експертів до рапорту та опублікувати цей документ на своєму офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня МАК оприлюднив кінцевий рапорт причин Смоленської авіакатастрофи, в якому усю вину за трагедію поклала на пілотів Ту-154, який нібито під тиском високопосадовців вирішили посадити машину «будь-якою ціною».

За даними польських експертів, пілоти насправді не намагалися посадити машину, але не встигли вчасно підняти літак на „друге коло”.

Польська комісія після російської презентації планує оприлюднити власне розслідування орієнтовно у квітні. Польські експерти відклали презентацію свого рапорту через поломку відремонтованого у Росії Ту-154, який планувалося використати для експертименту у рамках вивчення причин Смоленської катастрофи.