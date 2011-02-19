Розпочався проект технічної допомоги ЄС на модернізацію ГТС України

Київ. 19 лютого. УНІАН. Розпочав роботу проект технічної допомоги ”Підготовчі дослідження модернізації української газотранспортної системи і сховищ” в рамках виконання брюссельської декларації 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у представництві ЄС в Україні.

Цей проект було розпочато 18 лютого 2011 року в контексті спільної Європейський Союз-Світовий банк, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку ініціативи щодо модернізації ГТС України (від березня 2009 року).

Проект, фінансується Євросоюзом в рамках Інвестиційного інструменту програми сусідства. Зокрема фінансуються дослідження екологічного і соціального впливу модернізації української ГТС і підземних сховищ газу, на загальну суму до 2 млн. 650 тис євро.

Проект має на меті надання допомоги трьом міжнародним фінансовим організаціям в проведенні експертної оцінки, забезпечуючи в такий спосіб підготовку засад для майбутніх інвестицій в українську газотранспортну систему.

Керівництво проектом від трьох МФО і ЄС буде здійснювати ЄБРР.

Як зазначено під час спільної ЄС-Україна міжнародної інвестиційної конференції з модернізації газотранспортної системи України, яка відбулась в березні 2009 року, модернізація української ГТС залишається основним пріоритетом для уряду України і ЄС.

В спільній заяві, яку було підписано ЄС, міжнародними фінансовими установами (Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку) зазначено, що ці установи готові надавати підтримку реформуванню, реструктуризації та модернізації газового сектору України.

Як повідомляв УНІАН, український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Світовий банк (СБ) 23 березня 2009 року в Брюсселі підписали Спільну декларацію з модернізації газотранспортної системи України (ГТС).

У декларації, зокрема, наголошується, що Європейська комісія, уряд України та кредитори співробітничатимуть у пошуку можливості створення технічної координаційної групи у складі «Нафтогазу України», яка б відповідала за створення повного бізнес-плану модернізації газотранспортної системи, подальші технічні пропозиції України щодо розкладу й результатів роботи з посилення надійності й ефективності газотранспортної системи, спостерігала за роботами з модернізації, сприяла підписанню угод на фінансування планів із модернізації з міжнародними і українськими кредиторами та можливими донорами.

При цьому Єврокомісія й міжнародні фінансові інститути заявили про готовність надати технічну допомогу для створення такого підрозділу в складі «Нафтогазу України».

Крім того, Єврокомісія розгляне можливість надання допомоги уряду України в практичній реалізації реформ газового ринку.

Водночас, досі ця декларація не виконувалась.