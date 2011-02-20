Німеччина відкриє почесне консульство в Харкові?

Харків. 20 лютого. УНІАН. Німеччина зацікавлена у відкритті почесного консульства у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про спільну роботу у цьому напрямку домовилися Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС і Генеральний консул ФРН у Донецьку Клаус ЦІЛЛІККЕНС.

«Ми вкрай зацікавлені у призначенні почесних консулів Німеччини у таких ключових регіонах України як Крим і Харків. Й ініціювали цей процес у роботі з українським Міністерством закордонних справ», - сказав під час зустрічі з мером Харкова К.ЦІЛЛІККЕНС.

Г.КЕРНЕС, зі свого боку, заявив, що влада міста й області готова активно відстоювати створення представництва Німеччини. «Німецький дух у Харкові завжди був сильний. Наші економічні зв`язки, побратимські відносини сьогодні на підйомі, а відкриття почесного консульства не тільки може стимулювати інвестиційний процес, а й створить нові можливості для євроінтеграції всієї країни» - сказав він.