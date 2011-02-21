В 2010 році українсько-польський кордон перетнули 5 млн. авто

Варшава. 21 лютого. УНІАН. Кількість автомобілів, які перетнули польсько-український кордон минулого року, порівняно з 2009 роком, збільшилася на 7% - до майже 5 млн. автомобілів.

Про це свідчить статистика Прикордонної служби Польщі, котру має в своєму розпорядженні УНІАН.

За даними польських прикордонників, у 2010 році найбільше зріс потік вантажних автомобілів – на 12,4% - до 610 тис. машин.

Кількість приватних автомобілів, які перетнули кордон, зросла на 6,6% - до 4,3 млн. машин, а автобусів на 1,4% - до 71,7 тис.

Згідно з польськими даними, частка автомобільного руху на ділянці кордону Польщі з Україною минулого року скоротилася до майже 50% з майже 54% в попередньому.

Автопотік на всій зовнішній межі Польщі з країнами-сусідами на Сході зріс на 15,6% - до 10 млн. машин, зокрема на кордоні з Росією на 27,6% і Білоруссю - на 24,9%.

На всьому кордоні також, як і на ділянці з Україною, найбільше зростання спостерігалося вантажного автопотоку - на 16,4%, порівняно зі зростанням на 7% автобусного руху і на 15,6% приватного автотранспорту.