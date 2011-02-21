Северінсен вважає, що моніторинг України ПАРЄ має тривати

Київ. 21 лютого. УНІАН. Колишній співдоповідач ПАРЄ по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН вважає, що Парламентська асамблея Ради Європи поки що не повинна знімати моніторинг з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Насправді в Україні досі немає незалежного судочинства, панує корупція. Українські можновладці запропонували в зв’язку з головуванням України у Комітеті міністрів Ради Європи, що з боку ПАРЄ моніторинг має бути зупинено. Проте я б не радила цього робити», - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

Відповідаючи на запитання, чи планує ПАРЄ зняти моніторинг щодо України, Х.СЕВЕРІНСЕН зазначила, що не знає. Проте вона повідомила, що має намір приїхати на наступну сесію ПАРЄ в квітні.

Вона також вважає, що дуже важливо включити в звіт Ради Європи щодо України ситуацію із голосуванням у Верховній Раді України чужими картками. Вона зазначила, що особливо це проявилося при ратифікації “харківських угод”.

На запитання щодо порівняння ситуації в Україні із ситуацією в Білорусі, Х.СЕВЕРІНСЕН відповіла: «Думаю, що дух свободи, який піднявся в вашому суспільстві, не можна легко загасити, і до такого авторитаризму не дійде. Проте важливо, щоб Президент і його Адміністрація знали, що в Європі все бачать”.

Водночас, за її словами, Європа поки що не реагує відповідним чином на події в Україні. «Європа, насправді, нічого не робить, і навряд чи буде, оскільки Європа любить стабільність та постачання газу. Якщо в Україні не буде розподілення влади, незалежності між гілками влади… то, напевно, втома від України буде наростати», - сказала вона.

Х.СЕВЕРІНСЕН також погодилася з думкою, що в Україні здійснюється селективне правосуддя. Вона повідомила, що її колега хоче приїхати до України, щоб розслідувати ситуацію довкола кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

«Я сама не юрист, але мій колега може фахово розібратися в ситуації, він займався розслідуванням багато років і може зробити юридичний аналіз, наскільки те, що відбувається в Україні, має спільного з повагою до прав людини», - сказала вона.

За її словами, він збирався приїхати до України вже цього тижня, але термін затримання Ю.ЛУЦЕНКА було продовжено, і зібрати відповідну інформацію стало складніше. Водночас, за словами Х.СЕВЕРІНСЕН, її колега продовжує слідкувати за ситуацією.