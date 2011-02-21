ЄС закликає владу Лівії до стриманості

Брюссель. 21 лютого. УНІАН. Європейський Союз закликає владу Лівії демонструвати стриманість по відношенню до маніфестантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН від імені ЄС.

«Європейський Союз дуже стурбований подіями в Лівії і повідомленнями про загибель великої кількості демонстрантів», - наголошується в заяві.

«Ми засуджуємо репресії проти мирних демонстрантів і жалкуємо про жорстокість і загибель цивільних осіб», - продовжує Верховний представник ЄС.

У документі міститься заклик до влади Лівії залишатися спокійними і утримуватися від подальшого використання сили проти демонстрантів.

При цьому К.ЕШТОН також закликала розблокувати доступ до Інтернету і мобільного зв`язку в країні, дозволити роботу журналістів.

У документі також підкреслюється, що найкращим способом пошуку відповідей на вимоги громадян є діалог.

Як повідомляв УНІАН, за даними правозахисників, у Лівії в ході сутичок демонстрантів із силами безпеки 20 лютого загинули більш як 230 осіб.