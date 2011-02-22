Влітку у Польщі пройде фестиваль української культури

Янукович підписав розпорядження

Київ. 22 лютого, УНІАН. Глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження “Про надання підтримки Президента України XX Фестивалю української культури в Республіці Польща”. Текст документу розміщений на офіційному сайті глави держави. У розпорядженні зазначається, що підтримка буде надана “з метою сприяння розвитку української культури у світі, задоволення культурно-інформаційних потреб закордонних українців, зміцнення дружніх відносин між Україною та Республікою Польща”. Фестиваль відбудеться у червні – липні 2011 року.

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