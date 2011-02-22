Влітку у Польщі пройде фестиваль української культури
19:05, 22 лютого 2011Новини ЄС
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Янукович підписав розпорядження
Київ. 22 лютого, УНІАН. Глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження “Про надання підтримки Президента України XX Фестивалю української культури в Республіці Польща”.
Текст документу розміщений на офіційному сайті глави держави.
У розпорядженні зазначається, що підтримка буде надана “з метою сприяння розвитку української культури у світі, задоволення культурно-інформаційних потреб закордонних українців, зміцнення дружніх відносин між Україною та Республікою Польща”.
Фестиваль відбудеться у червні – липні 2011 року.
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