Янукович хоче посилення співпраці з ЄС для боротьби з піратами

Київ. 22 лютого, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав доручення “Щодо активізації співробітництва України з Європейським Союзом у безпековій сфері, попередження загрози піратських захоплень громадян”.

Текст документу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ, міністру закордонних справ України Костянтину ГРИЩЕНКУ та міністру оборони України Михайлу ЄЖЕЛЮ доручено до квітня 2011 року опрацювати питання щодо забезпечення подальшої участі України в операції Європейського Союзу ”ЕU/ NАVFOR АТАLАNТА” з використанням літака-амфібії Збройних Сил України Бе-12, починаючи з 2012 року.

Також урядовці мають опрацювати в цей же термін питання законодавчого врегулювання порядку застосування Збройних сил України за межами держави для протидії актам піратства.

Крім того, їм доручено опрацювати питання щодо визначення обсягів та джерел фінансування участі України в операції Європейського Союзу ”ЕU/ NАVFOR АТАLАNТА”.