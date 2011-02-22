Посол Росії при ЄС хоче, щоб Брюссель скасував візи для Росії і України

Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ буде радий, якщо ЄС в один день і якомога швидше скасує візи для України і Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це посол заявив сьогодні, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Я знаю, раз вже ви представляєте Україну, що деякі люди кажуть: так, чому ми повинні скасовувати візи з Росією, не скасовуючи візи з Україною. Моя відповідь дуже проста: ми будемо дуже щасливі, якщо це відбудеться в один день якомога швидше », - сказав Посол.

В. ЧИЖОВ зазначив, що, на його думку, візи в Європі є анахронізмом.

«Моя особиста позиція: у сьогоднішній Європі візовий режим є анахронізмом», - сказав він.

«Ми всі зустрічаємося з проблемою нелегальної міграції, проблемою боротьби з організованою злочинністю, транснаціональною злочинністю, але нескладно зрозуміти, що візовий режим - не найефективніший засіб для вирішення цих проблем», - додав російський Посол при ЄС.

Коментуючи позицію Росії, В. ЧИЖОВ нагадав, що його країна вже неодноразово заявляла про готовність скасувати візовий режим на взаємній основі з ЄС, як тільки ЄС буде готовий до такого рішення.

Однак, за його словами, процес цей рухається на сьогодні вкрай повільно.

«Звичайно, я розумію, що це скоріше політичне питання, ніж технічне. І я, звичайно, сподіваюся, що з політичної точки зору, ЄС продемонструє необхідну політичну волю для того, щоб пройти цей шлях », - сказав В. ЧИЖОВ.

Він також нагадав, що ЄС і Росія почали діалог про скасування віз у 2003 році з метою переходу до безвізового режиму у довгостроковій перспективі.