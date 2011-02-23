Уряд Росії і Єврокомісія обговорять двосторонню співпрацю

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. 24 лютого в Брюсселі відбудеться зустріч представників уряду Росії і Єврокомісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі з посиланням на посла Росії при ЄС Володимира ЧИЖОВА, російський прем`єр-міністр Володимир ПУТІН привезе з собою «практично половину» складу уряду.

«Це четверта така зустріч з 2004 року, коли такий формат співпраці був створений», - зазначив російський посол.

В.ЧИЖОВ повідомив, що разом з В.ПУТІНИМ прибудуть ще 11 членів уряду РФ, включаючи, зокрема, першого заступника глави уряду Ігоря ШУВАЛОВА, заступника глави - міністра фінансів Олексія КУДРІНА, міністра закордонних справ Сергія ЛАВРОВА, міністра енергетики Сергія ШМАТКА.

Єврокомісія, за словами В.ЧИЖОВА, буде представлена 23-ма з 27-ми комісарів: інші четверо цього дня будуть у від`їзді.

Сторони планують обговорити становище «Партнерства для модернізації», хід переговорів за новою угодою між Євросоюзом і Росією, питання співпраці в енергетичній сфері, а також питання контактів між людьми, мобільності та лібералізації візового режиму.

У рамках зустрічі відбудеться пленарне засідання, ряд засідань за напрямками співпраці, котрі об`єднують по кілька російських міністрів і комісарів ЄС, а також двосторонні переговори. Крім того, В.ПУТІН проведе двосторонню зустріч з Президентом Європейської Ради Германом ван РОМПОЄМ.