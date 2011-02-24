Грищенко поїде до Польщі

Варшава. 24 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в п’ятницю, 25 лютого, відвідає з робочим візитом Польщу.

Як повідомили УНІАН в українському посольстві у Варшаві, міністр в ході візиту візьме участь у Третьому засіданні Ради зовнішньополітичних відомств України та Польщі та в інавгурації Українсько-польського форуму партнерства.

Окрім цього, К.ГРИЩЕНКО проведе зустріч із президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИЙ, покладе квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку та зустрінеться з представниками української громади.

Прес-служба польського МЗС повідомила УНІАН, що міністри в ході Ради планують обговорити питання двосторонньої співпраці, зокрема, реалізацію дорожньої карти співробітництва за 2009-2010 роки.

„Предметом розмов буде також стан та перспективи інтеграції України з Євросоюзом. Під час зустрічі буде порушена проблематика співпраці на міжнародній арені та питання регіональної політики”, - відзначили у міністерстві.

За даними прес-служби, глава польського МЗС Радослав СІКОРСЬКИЙ разом з К.ГРИЩЕНКОМ візьмуть участь у відкритті Українсько-польського форуму партнерства.

„Відкриття Форуму партнерства буде мати особливо символічне значення, зважаючи, що на цей рік припадає 20 річниця визнання Польщею – першою країною у світі – незалежності України”, - відзначила прес-служба.