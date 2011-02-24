Київ. 24 лютого. УНІАН. НАТО поважає політику позаблоковості України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.

«Наші партнери самостійно мають суверенне право визначатися із своєю приналежністю до того чи іншого Альянсу. І це є фундаментальне право, на якому базується наша організація», - зауважив Генсек НАТО.

Відтак, за його словами, «ми повністю поважаємо політику позаблоковості, яку проводить Україна».

Як повідомляв УНІАН, зазначена позиція НАТО щодо України міститься у підсумковій декларації, яка була прийнята за результатами останнього саміту НАТО у Лісабоні, що відбувся 19-20 листопада 2010 року.

”Визнаючи суверенне право кожної нації вільно вибирати свій спосіб забезпечення безпеки, ми поважаємо українську політику позаблокового статусу. НАТО залишається відданим надавати необхідну допомогу Україні для імплементації широкого спектру внутрішніх реформ”, - сказано у документі.