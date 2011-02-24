Путін вважає, що події в Африці можуть мати негативний наслідок в світі

Брюссель. 24 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що події, що відбуваються в країнах Близького Сходу і Північної Африки, можуть мати негативні наслідки для всього світу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це російських прем`єр заявив сьогодні на спільній з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелом БАРРОЗУ прес-конференції в Брюсселі.

«У нас викликає занепокоєння кількість жертв», - сказав він.

«А також те, що хоча є повідомлення, що посилення радикальних груп поки що маловірогідне, нас це все ж турбує. І якщо це відбуватиметься, то це не може не позначитися на інших регіонах, включаючи Північний Кавказ», - додав російський прем`єр.

Разом з тим він відзначив, що вважає за необхідне, щоб міжнародне співтовариство діяло дуже акуратно в ситуації, що склалася.

«Я пам`ятаю, як недавно європейське співтовариство виступало за чесні вибори в Палестині. Класно, молодці. Але переміг Хамас, і тут же його оголосили терористичною організацією і почали з ним боротися. Треба дати людям самим вирішувати свою долю», - сказав В.ПУТІН.

Він відзначив, що суспільство повинне рухатися до демократичних інститутів, виходячи лише з внутрішніх процесів розвитку.

При цьому, за словами російського прем`єра, не можна підходити з певними уявленнями, що склалися, до різних країн світу.

«Не можна кальку переносити на інші регіони світу, звичну і зручну. Треба з повагою ставитися до того, що відбувається в інших регіонах світу, в інших країнах», - сказав В.ПУТІН.

«Потрібно, звичайно, підтримувати (демократію – УНІАН), але не треба тут втручатися», - сказав він, зазначивши, що у разі посилення радикальних груп у Північній Африці, негативні наслідки відчуватимуться, зокрема, в Європі.