Поживанов попросив політичного притулку в Австрії

Київ. 25 лютого. УНІАН. Колишній голова Держкомрезерву Михайло ПОЖИВАНОВ знаходиться в процесі отримання статусу політичного біженця в Австрії. Про це М.ПОЖИВАНОВ повідомив в ексклюзивному коментарі Lb.ua.

За словами екс-чиновника, він уже подав документи на надання політичного притулку, встиг пройти перші інтерв`ю. Процедура таким чином запущена.

М.ПОЖИВАНОВ сподівається: відповідні документи одержить на руки найближчим часом.

Як відомо, раніше він скептично висловлювався щодо перспективи отримання політичного притулку в Австрії, оскільки вже має посвідку на проживання в цій країні. Проте, своє рішення М.ПОЖИВАНОВ змінив.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління СБУ порушило кримінальну справу стосовно М.ПОЖИВАНОВА за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України в рамках розслідування кримінальних справ, порушених за фактами розкрадання державних коштів на суму понад 7 млрд. грн., зокрема, виявлених міжнародними аудиторськими компаніями під час перевірки використання урядом України бюджетних коштів в 2008-2009 рр. і в першому кварталі 2010 року.

Стосовно М.ПОЖИВАНОВА винесена постанова про притягнення як обвинувачуваного в розкраданні державних коштів на суму майже 35 млн. грн., він оголошений у розшук.

15 лютого М.ПОЖИВАНОВ заявив, що проситиме політичний притулок в Австрії, якщо Україна оголосить його в міжнародний розшук.

Раніше політичний притулок у Чехії одержав ще один екс-чиновник з уряду Юлії ТИМОШЕНКО – колишній міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, проти якого українські правоохоронці теж порушили кримінальну справу.