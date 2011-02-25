ЄБРР готовий надати 150 млн. євро на ”Укриття”?

Київ. 25 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє про готовність Європейського банку реконструкції та розвитку виділити 150 млн. євро на будівництво нового об`єкту ”Укриття” на Чорнобильській атомній електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив сьогодні журналістам.

”Під час розмови зі сторони Європейського банку реконструкції та розвитку прозвучало, що вони готові 150 млн. (євро) нам виділити, тобто, власне, банк. Але нам потрібно, щоб і інші донори, буду так їх називати, поставилися з розумінням до цієї проблеми”, - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, раніше прогнозувалося, що для будівництва нового надійного укриття й забезпечення безпечних умов роботи для людей на місці аварії необхідно було близько 1,2 млрд. євро. Разом із тим, зазначив В.ЛИТВИН, сьогодні для цього потрібно ще додатково 740 млн. євро. В.ЛИТВИН висловив надію, що найближчим часом вдасться вирішити проблему з фінансуванням будівництва об`єкту «Укриття».

Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об`єкту – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки було розроблено консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядника – консорціуму «КСК» у 2003 році. Проект отримав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» й був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України в липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.