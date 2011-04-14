Австрійський ”Чорний хрест” просить владу Прикарпаття сприяти в утриманні військових поховань

Івано-Франківськ. 14 квітня. УНІАН. Австрійська громадська організація «Чорний хрест» просить владу Прикарпаття про сприяння в утриманні у належному стані місць поховань австрійських вояків часів Першої світової війни на території області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

На Прикарпатті перебувають представники громадської організації Австрії «Чорний хрест», яка опікується відновленням та впорядкуванням військових поховань на місцях боїв у різних державах, у тому числі в Україні.

Сьогодні керівник організації Отто ЯУС та помічник президії «Чорного хреста» полковник Ервін ФІТЦ зустрілися із заступником голови облдержадміністрації Романом ІВАНИЦЬКИМ.

За словами О.ЯУСА, цей візит пов`язаний із проханням до обласної влади посприяти утриманню у належному стані цвинтаря поблизу села Татарів Яремчанської міськради. Військові поховання там були відновлені за участі «Чорного хреста» 8 років тому. Весь цей час кладовищем опікувалася місцева жителька, яка вже померла.

Р.ІВАНИЦЬКИЙ пообіцяв, що обласна влада сприятиме благородній справі, яку веде «Чорний хрест» на території Прикарпаття «задля збереження пам`яті та історичної правди».

Довідка УНІАН. Австрійська громадська організація «Чорний хрест» створена у 1918 році. Її членами є переважно пенсіонери, історики, працівники архівів. На волонтерській основі вони проводять пошукові та відновлювальні роботи на місці боїв у Словенії, Північній Італії, Хорватії, Росії, Білорусі, Польщі, Україні.