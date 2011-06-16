Німеччина занепокоєна кримінальними переслідуваннями опозиції в Україні

Київ, 16 червня. УНІАН. Надзвичайний та Повноважний посол Німеччини в Україні Ганс-Юрґен ГАЙМЗЬОТ заявляє, що Німеччина занепокоєна кримінальним переслідуванням в Україні лідерів опозиції.

Про це Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ заявив в інтерв`ю Deutsche Welle.

”Ми занепокоєні цими процесами. Особливо якщо подивитися на звинувачення, які висувають екс-міністру ЛУЦЕНКУ, постає питання, чи дійсно ця справа підпадає під кримінальну відповідальність… У Німеччині в будь-якому разі це не могло б так відбуватися”, - сказав Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Відповідаючи на запитання, чи має цей процес політичне підґрунтя, дипломат сказав: ”Як каже генеральний прокурор України, все відбувається в межах українського законодавства. Але треба ставити питання, чи все, що відбувається в межах українського законодавства, правильне? Ми би хотіли, щоб Україна була не державою законів, а правовою державою. Я думаю, що на цьому шляху потрібно зробити ще важливі кроки”.