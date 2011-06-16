ЄС восени дасть першу оцінку виконання Україною Плану дій для скасування віз
Мальмстрьом обіцяє її на початку вересня
Київ. 16 червня. УНІАН. Європейський Союз восени дасть першу оцінку виконання Україною плану дій з лібералізації візового режиму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції в Києві комісар Євросоюзу у внутрішніх справах Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ.
«Ми повертаємося до Брюсселя, проаналізуємо цей план і дамо оцінку його виконання на початку вересня», - сказала С.МАЛЬМСТРЬОМ.
Вона відзначила, що представники української влади розповіли їй про законотворчу діяльність у зв`язку з реалізацією плану дій з лібералізації візового режиму і представили план подальшої роботи.
За словами єврокомісара, в ЄС хотіли б побачити реальні результати реформування системи судочинства, а також боротьби з корупцією і організованою злочинністю.
С.МАЛЬМСТРЬОМ назвала важливою законодавчу роботу, а вже потім - забезпечення виконання цих законів.
«Ми залишатимемося на зв`язку з українськими партнерами і дамо першу оцінку (плану дій з лібералізацій візового режиму – УНІАНУ) вже восени», - сказала С.МАЛЬМСТРЬОМ.