Європейський 'Залізний купол': прем'єр-міністр Чехії озвучив союзникам ідею

Бабіш наголосив, що потрібно винести уроки з війни в Україні та шукати рішення, особливо у сфері захисту від балістичних ракет.

Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш, у четвер, 17 вересня, запропонував створити європейську систему протиракетної оборони під назвою "Euro Patriot", засновану на ізраїльському протиповітряному щиті "Залізний купол", повідомляє EFE.

Видання розповіло, що таку ідею Бабіш озвучив на відкритті Празького оборонного саміту – форуму експертів та політиків, який щорічно проводиться у столиці Чехії.

"Ми маємо винести уроки з війни в Україні та шукати рішення, особливо у сфері захисту від балістичних ракет", - заявив він.

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В статті зазначається, що у своїх атаках на Україну Росія застосовує балістичні ракети "Іскандер" і "Кинжал", проти яких Україна має обмежені оборонні можливості, такі як американська система Patriot.

Зазначається, що щодо ізраїльської системи "Залізний купол", яка поєднує кілька оборонних рівнів, Бабіш заявив, що хотів би "спробувати переконати" своїх європейських партнерів зосередитися на проекті такого типу.

"Ця система захищає Ізраїль від ракет і снарядів малої та середньої дальності, призначених для більш складних загроз, а також від балістичних ракет великої дальності, навіть за межами атмосфери, у поєднанні з допоміжною системою, що базується на лазерних технологіях", - наголошується в публікації.

На думку Бабіша, його пропозиція є реалістичною, як і проект "Airbus", де "об’єднавши свої можливості у 1970 році, європейські країни продемонстрували, чого вони можуть досягти, поєднавши свої амбіції з довгостроковими зобов’язаннями".

В статті підкреслюється, що згодом співпраця між державами та великими інвесторами перетворила "Airbus" на справжній символ європейської співпраці, спрямованої на конкуренцію зі Сполученими Штатами в авіаційній галузі.

На думку чеського політика, який є агропромисловим магнатом, проект "Euro Patriot" посилить внесок Європи в НАТО та підтримає військові підприємства країн-членів альянсу, не створюючи при цьому прямої конкуренції зі Сполученими Штатами.

Видання зауважило, що Чеська Республіка, колишня комуністична країна в центрі Європи, є членом НАТО з 1999 року.

Україні не вистачає ракет для Patriot

Раніше УНІАН повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова схвалити передачу Україні 10 керованих ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які раніше були передані Німеччині. За даними, вартість угоди оцінюється в $29,6 млн. Згідно з повідомленням Держдепартаменту, Берлін не може передавати американське озброєння третій стороні без згоди Вашингтона. США готові дозволити передачу ракет Києву з урахуванням політичних, військових та економічних факторів.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для комплексу Patriot, але мова йде про менш сучасну версію озброєння. Очільник Білого дому не розповів, коли можуть ухвалити остаточне рішення щодо передачі такої ліцензії.

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