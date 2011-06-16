Кількість жертв кишкової інфекції в Німеччині зросла до 38 осіб

Київ. 16 червня. УНІАН. Кількість жертв кишкової інфекції у Німеччині зросла у четвер, 16 червня, до 38 осіб, повідомляє прес-служба інституту імені Роберта Коха.

Раніше повідомлялося про 37 жертв захворювання у Німеччині і про одного померлого у Швеції, передає РІА «Новости».

«Незважаючи на спад хвилі захворювань ЕHEC (ентерогеморагічна кишкова паличка), кількість жертв знову зросла», - йдеться у повідомленні.

З початку травня, за даними інституту, в Німеччині зареєстровано 3304 випадки захворювання на небезпечну інфекцію.

«У цілому впродовж останнього тижня кількість захворювань помітно знизилася», - зазначають в інституті.

Спалах кишкової інфекції спочатку був зафіксований на півночі Німеччини. Спочатку вважалося, що переносником небезпечних бактерій є салатні огірки з Іспанії, але це припущення не підтвердилося. Потім фахівці заявили, що джерелом інфекції могла стати ферма у Нижній Саксонії, яка поставляє на ринки країни пророщену сою та інші злаки, що використовуються для приготування салатів і других страв.

Інфекцію викликала так звана ентерогеморагічна бактерія Escherichia coli (кишкова паличка). Бактерія E.coli часто присутня у кишечнику людей і теплокровних тварин. Більшість її штамів нешкідлива, але деякі штами, такі як EHEC, можуть викликати важкі хвороби харчового походження.

Симптоми хвороб, що викликаються бактеріями EHEC, - кривава діарея, жар і блювота. Більшість пацієнтів одужує протягом десяти днів, але у незначної кількості числа (дітей раннього віку і літніх людей) хвороба може прийняти тяжку форму із загрозою для життя.