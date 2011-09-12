EUBAM співробітничатиме з антикорупційними органами Литви

Київ. 12 вересня. УНІАН. Місія Євросоюзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) підписала Спільну заяву про співпрацю зі Службою спеціальних розслідувань Республіки Литва.

Як повідомили УНІАН у EUBAM, підписання документа відбулося сьогодні в штаб-квартирі Місії ЄС в Одесі.

Вперше Місія ЄС почала офіційну співпрацю з антикоррупційним агентством країни - члена ЄС. Співпраця налагоджується, щоб підтримати обмін знаннями і кращими практиками з європейськими агентствами з метою підвищення ефективності роботи Місії ЄС у сфері нарощування потенціалу партнерських служб – прикордонної та митної служб і правоохоронних відомств Молдови і України. Це також співпадає з головною метою Місії ЄС – підтримкою її партнерів у наближенні процедур управління кордонами до стандартів ЄС.

Передбачається, що разом з іншими формами співпраці, литовське агентство надасть інструкторів для тренінгів, що проводяться Місією ЄС у таких сферах, як профілактика корупції, слідча діяльність і навчання. Оскільки Литва є новим членом ЄС, досвід Литовського агентства буде особливо корисний.

Найближчим майбутнім Місія ЄС також планує підписати другу Спільну заяву про співпрацю з Центральним бюро з боротьби з корупцією Польщі.

Місія ЄС створила посаду радника з боротьби із корупцією для роботи з партнерським службами і розробила Стратегію підтримки у сфері боротьби з корупцією, що грунтується на європейських принципах добросовісного управління, а саме відкритості, участі, відповідальності, ефективності та злагодженості. Головними сферами, де Місія ЄС надає допомогу, є регуляторні питання, прозорість і відкритість, аудит і слідча діяльність, кодекс поведінки, управління людськими ресурсами, підвищення рівня обізнаності та тренінги.

Як повідомляв УНІАН, місія EUBAM почала свою роботу в 2005 році.