Молдова хоче завершити переговори про ЗВТ з ЄС до 2013 року

Київ. 22 вересня. УНІАН. Молдова планує в 2013 році завершити переговори про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Про це повідомив прем`єр-міністр Молдови Влад ФІЛАТ в інтерв`ю виданню «Коммерсант Украина».

«Для нас мета — 2013 рік. І щодо зони вільної торгівлі, і за угодою про асоціацію, і за безвізовим режимом», - сказав В.ФІЛАТ.

Він відзначив, що в процесі підготовки угоди про вільну торгівлю у Кишинева є багато принципових питань, які вирішуватимуться шляхом переговорів.

«У нас дуже багато домовленостей щодо перехідних періодів, і ми задоволені досягнутим результатом. І я хочу вас запевнити — ми вміємо вести переговори», - наголосив В.ФІЛАТ.