Президент Європарламенту стурбований вироком Тимошенко

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК стурбований вироком екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО як політично вмотивованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у його заяві, розповсюдженій сьогодні.

«Контекст та умови цього вердикту викликають стурбованість політично вмотивованою природою та вибірковим застосуванням верховенства права в Україні. Я маю серйозні сумніви щодо чесності, незалежності та прозорості цього процесу», - наголосив президент Європарламенту.

За його словами, закон, який було застосовано проти Ю.ТИМОШЕНКО, датується ще радянськими часами, і таке застосування є рідкою практикою у демократичних країнах. «Україна – велика нація, яка заслуговує більшого», - підкреслив Є.БУЗЕК.

Він також висловив сподівання на те, що Кримінальний кодекс України буде змінений, а вирок суду переглянутий під час апеляційного процесу.

Президент Європарламенту також підкреслив, що посилення верховенства права і справжня боротьба з корупцією є важливими не лише для укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС, але й для консолідації демократії в Україні.

«Я закликаю Україну дотримуватися принципів та спільних цінностей, які визначають наші відносини і є ключовими для «Східного партнерства», - заявив Є.БУЗЕК.