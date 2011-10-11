ЄС: вирок Тимошенко підтвердив політичну природу справи проти неї

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Європейський Союз заявляє, що вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО підтвердив вибірковість застосування правосуддя в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН від імені Євросоюзу.

«ЄС глибоко розчарований вироком Печерського районного суду України щодо справи Юлії ТИМОШЕНКО. Вирок винесено після процесу, який не відповідав міжнародним стандартам щодо чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу, до чого я неодноразово закликала в моїх попередніх заявах», - зазначила К.ЕШТОН.

«Це, на жаль, підтверджує, що юстиція застосовується вибірково у політично вмотивованих переслідуваннях лідерів опозиції та членів колишнього уряду», - заявила Верховний представник ЄС.

За її словами, це особливо розчаровує на фоні головування України у Комітеті міністрів Ради Європи.

К.ЕШТОН від імені Євросоюзу закликала компетентні українські органи влади забезпечити чесний, прозорий та неупереджений процес під час апеляції у справі Ю.ТИМОШЕНКО та у справах інших членів колишнього уряду. При цьому право на апеляцію не повинно призводити до будь-яких обмежень щодо участі обвинувачених у наступних виборах в Україні, у тому числі у парламентських виборах 2012 року.

К.ЕШТОН наголосила, що Євросоюз враховуватиме це у своїй політиці щодо України. «Те, як українська влада в цілому поважатиме універсальні цінності та верховенство права і, зокрема, як вона поводитиметься у цих справах, містить ризик глибокого впливу на двосторонні відносини ЄС-Україна, включаючи укладення угоди про асоціацію, наш політичний діалог і нашу більш тісну співпрацю», - наголосила К.ЕШТОН.