Грищенко рекомендує Тимошенко подавати апеляцію

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО рекомендує екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО подавати апеляцію на вирок Печерського райсуду Києва, а потім звертатися до Європейського суду з прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це міністр заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами Комітету закордонних справ Європарламенту.

«Ми тільки що отримали рішення суду. І не мені його оцінювати. Є можливості подавати апеляцію і рухатися до Європейського суду з прав людини. Це належна процедура», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що Кримінальний кодекс у незмінному вигляді існує з 1962 року. При цьому К.ГРИЩЕНКО зауважив, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО свого часу навіть не спробував його змінити.

Міністр також висловив особисту точку зору про те, що через підписані у 2009 році газові угоди Україна має більш високі ціни на газ і тепер повинна обговорювати нові контракти з Росією, а також нові гарантії для європейців щодо постачання газу.