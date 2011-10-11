Влада України хоче зруйнувати опозицію
Заявляє депутат Європарламенту Брок
Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Депутат Європейського парламенту Ельмар БРОК (Група народних партій, Німеччина) вважає, що влада України хоче зруйнувати опозицію.
Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи вирок колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.
«Її ув’язнення, і це не питання лише Ю.ТИМОШЕНКО, а ще 15-16 лідируючих людей в опозиції, має чітку мету руйнування опозиції в Україні шляхом зловживання законом», - сказав європейський депутат.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років.