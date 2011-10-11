Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Депутат Європейського парламенту Ельмар БРОК (Група народних партій, Німеччина) вважає, що влада України хоче зруйнувати опозицію.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи вирок колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Її ув’язнення, і це не питання лише Ю.ТИМОШЕНКО, а ще 15-16 лідируючих людей в опозиції, має чітку мету руйнування опозиції в Україні шляхом зловживання законом», - сказав європейський депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років.