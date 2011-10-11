ЄС внесе Україну до переліку авторитарних країн?

Москва. 11 жовтня. УНІАН. Європейський Союз внесе Україну до списку країн із авторитарними режимами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав німецький експерт Олександр РАР.

«На Україну дивилися на Заході останні 5-6 років як на країну, яка в своєму демократичному розвитку більш схожа на Польщу й Угорщину, ніж на Білорусь і Узбекистан. Зараз Україна буде вписана до лав країн, які не змогли побудувати демократичні інститути й впали в авторитарну систему», - сказав О.РАР.

При цьому він вважає, що Євросоюз не припинить підписання угоди про створення асоціації з Україною й про зону вільної торгівлі. Інакше «Україна орієнтуватиметься повністю на Росію, а на Заході цього бояться більше, ніж хочуть захищати ТИМОШЕНКО», - сказав він.

О.РАР вважає, що через це в геополітичній грі Україну триматимуть «біля ЄС».

За його словами, українське керівництво має бути готовим до того, що на всіх переговорах із європейськими колегами підніматиметься питання про Ю.ТИМОШЕНКО. «В Україні з`явився свій ХОДОРКОВСЬКИЙ», - сказав він.

За словами О.РАРА, справа Ю.ТИМОШЕНКО погіршить інвестиційний клімат в Україні.

При цьому він вважає, що, скоріш за все, Ю.ТИМОШЕНКО буде відпущена на свободу до відбування повного терміну ув`язнення (7 років).

«ЯНУКОВИЧ добився своєї мети. ТИМОШЕНКО засуджена, її політична кар`єра закінчена, вона не може брати участь у парламентських і президентських виборах. Вона стала менш небезпечна, і її можуть випустити», - сказав німецький експерт.